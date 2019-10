Amazon, un clic per la scuola. Il liceo Mercalli di Napoli secondo in Italia per ammontare delle donazioni

Gli istituti scolastici in Italia hanno ricevuto centinaia di migliaia di euro in credito virtuale grazie alle donazioni fatte da Amazon attraverso gli acquisti (di prodotti venduti e spediti da Amazon) dei clienti che hanno aderito all’iniziativa ”Un Click per la Scuola”, lanciata da Amazon.it lo scorso 28 agosto e dedicata a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado del territorio nazionale. Con ”Un Click per la Scuola”, Amazon dona alle scuole, che entro il 29 febbraio aderiranno all’iniziativa, un credito virtuale pari ad una percentuale degli acquisti di prodotti venduti e spediti da Amazon.it, effettuati dai clienti che abbiano confermato la partecipazione all’iniziativa sul sito www.unclickperlascuola.it, scegliendo l’istituto che desiderano supportare. Dal lancio ad oggi, Amazon ha effettuato donazioni a oltre 20.000 istituti scelti dai clienti. Il Liceo Scientifico Statale ”Albert Einstein” di Milano guida la classifica delle scuole che in questo momento hanno ottenuto maggiori donazioni. Segue, al secondo posto, il Liceo Scientifico Statale ”Giuseppe Mercalli” di Napoli mentre il Liceo Scientifico Statale ”Augusto Righi” di Roma ottiene la medaglia di bronzo. Chiudono la top 5 la Scuola Secondaria di primo grado ”Giovanni Battista Tiepolo” di Milano e il Liceo Scientifico Nomentano di Roma. Alcune scuole hanno già iniziato a riscattare il proprio credito virtuale e la lista dei prodotti maggiormente richiesti ad Amazon include matite, pastelli a cera, pennarelli, raccoglitori ad anelli e distruggi documenti. Tra i prodotti di elettronica figurano, invece, monitor, mouse e tastiere ma non mancano anche i dispositivi Echo di Amazon.