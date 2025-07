Amb.Fertitta: Meloni grande amica degli USA, alleanza mai così forte

Roma, 2 lug. (askanews) – “La premier Giorgia Meloni è una leader forte e una grande amica degli Stati Uniti”, ha dichiarato l’ambasciatore statunitense in Italia, Tilman Fertitta, nel suo discorso al ricevimento per la Festa dell’Indipendenza presso Villa Taverna.

“Apprezziamo profondamente il suo impegno per la nostra partnership e per la relazione transatlantica”, ha aggiunto.

Rivolgendo un saluto anche alle altre autorità presenti, Fertitta ha elogiato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani per “una politica estera lucida che pone la cooperazione con gli Stati Uniti al centro della leadership italiana, dall’Ucraina al Medio Oriente”.

“Continueremo a lavorare insieme per espandere la libertà, promuovere la sicurezza e costruire prosperità per le future generazioni”, ha dichiarato Fertitta, concludendo con un messaggio in italiano: “Grazie di cuore al popolo di Roma e a tutti i nostri amici italiani.”