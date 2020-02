Ambasciata del Costarica e Confesercenti illustrano i vantaggi degli investimenti nel Paese centroamericano

Venerdì 10 gennaio 2020, L’Ambasciata del Costa Rica in Italia ha effettuato, in collaborazione con l’organizzazione italiana Confesercenti, una presentazione sui vantaggi commerciali e di altro tipo del Costa Rica. Il sig. Ambasciatore Ronald Flores, la sig.ra Ministro Consigliere Giovanna Valverde e la sig.ra Brigitte Aguila (in rappresentanza di PROCOMER, ente che si occupa di promuovere il commercio estero del Costa Rica), hanno presentato i vantaggi socioeconomici del Costa Rica, le opportunità commerciali e altre informazioni sulla cultura del paese. È stata colta inoltre l’occasione per realizzare una mostra fotografica sulle iconiche bellezze paesaggistiche del Costa Rica, in collaborazione con il Primo Segretario la sig.ra Ileana Ordóñez e la Consigliera la sig.ra Carla Sierra, le quali si sono occupate di promuovere il paese dal punto di vista del turismo, partecipando all’incontro anche per rispondere alle domande su aspetti culturali . L’incontro, che ha ottenuto un grande successo, è stato finalizzato alla promozione integrale del Costa Rica nella Regione Lazio, in modo analogo a quanto l’Ambasciata ha fatto in altre regione e città come Bologna e Torino. Ha partecipato un grande gruppo di imprenditori provenienti in particolar modo dalla Regione Campania e dalla Regione Lazio, compresa la capitale Roma. Hanno preso parte all’incontro diverse personalità, tra cui l’Ambasciatore del Costa Rica presso la Santa Sede, l’on. sig. Federico Zamora, nonché altri diplomatici stranieri e rappresentanti dell’Organizzazione Internazionale Italo-latino Americana (IILA). Inoltre, sono intervenuti la sig.ra Cristina Guerrini, membro del Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio Italo-Costaricense, il sig. Domenico Marrazzo, Consigliere della Città di Napoli, il sig. Luigi Raia, Direttore dell’Agenzia del turismo della Campania, il sig. Mario Mancini, Presidente del Gruppo Mancini Spa che attualmente opera in Costa Rica e, infine, il sig. Fabrizio Della Bina, Presidente di “Confesercenti per l’Internazionalizzazione”. Quest’ultima è un’organizzazione in cui si associano imprenditori italiani che si dedicano a innumerevoli aree commerciali, servizi, investimenti e altre operazioni commerciali. L’organizzazione si occupa della promozione dello sviluppo economico-commerciale con il resto del mondo.