Ambasciata olandese a sostegno del Bike Festival di Napoli

Il 2 Giugno 2019 è tornato finalmente l’appuntamento con il Napoli Bike Festival che arriva all’ottava edizione e cambia location approdando all’ex base Nato di Bagnoli che e’ stata Aperta aperta per la prima volta alle bici e potrà essere visitata in ogni angolo, compresi i famosi e misteriosi tunnel sotterranei. Ad aprire il Festival il #pedaloper con appuntamento alle 8.30 in piazza Municipio: la pedalata e’ stata una sfilata per le vie della città. Il festival è promosso dall’associazione Napoli Pedala, in collaborazione con la Fondazione Banco di Napoli per l’infanzia e l’adolescenza, e con il sostegno dell’ambasciata olandese in Italia, di cui S.E. l’Ambasciatore Joep Wijnands, INAIL Campania, Aeroporto di Napoli e con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e della X Municipalità.