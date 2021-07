Ambasciata portoghese in Italia apre centro di assistenza per i connazionali

A partire dal 17 giugno 2021 entra in funzione il Centro di Assistenza Consolare per l’Italia, che garantirà l’assistenza, tramite telefono ed e-mail, a tutti gli utenti che abbiano bisogno di contattare per informazioni la Sezione Consolare dell’Ambasciata del Portogallo a Roma di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Pedro Nuno Bartolo, , la cui giurisdizione include l’Italia, Malta, San Marino e Albania. Il Centro di Assistenza Consolare per l’Italia potrà essere contattato tramite il numero di telefono +(39) 0645238800 e del

form di contatto disponibile presso: https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/centros-de-atendimento-consular. Il servizio telefonico sarà disponibile nei giorni feriali tra le ore 9.00 e le ore 17.00 (orario italiano)