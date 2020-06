Ambasciata Usa ad Atene presa di mira dai manifestanti per l’omicidio Floyd

Le proteste per la morte di George Floyd si trasformano in battaglia in molte zone diplomatiche del pianeta e tra le ultime quella dell’Ambasciata USA di Atene , di cui Ambasciatore Geoffrey Pyatt, ove sono avvenuti tafferugli con la polizia a colpi di molotov e lacrimogeni. La rappresentanza diplomatica americana era già stata attaccata dagli attivisti in passato, e in maniera ben più clamorosa. In questa era presente un italiano tra i cinque manifestanti arrestati dalla polizia greca , che a fatica ha dovuto lenire i disordini verificatisi Mercoledi 3 Giugno di fronte all’ambasciata statunitense . Prima a riferirlo è stata la testata in lingua inglese per i greci all’estero ‘The National Herald’. La manifestazione era stata organizzata per ieri sera da alcuni attivisti anarchici e della sinistra radicale per protestare contro la morte dell’afroamericano George Floyd. Avvicinatisi troppo all’ambasciata e respinti dalla polizia, alcuni manifestanti avevano iniziato a tirare contro gli agenti pietre e bombe molotov. I poliziotti li avevano quindi dispersi lanciando lacrimogeni, per poi fermare e interrogare sette di loro. L’italiano è accusato di aver spruzzato con un estintore contro le forze dell’ordine e di aver danneggiato tre motociclette della polizia con una sbarra di metallo. Gli altri quattro arrestati, tutti greci, sono invece accusati di aver tirato pietre agli agenti e di aver danneggiato alcuni negozi. L’ambasciata Usa ad Atene era stata già attaccata in passato, e in modo decisamente più clamoroso. Il 15 febbraio 1996 una formazione marxista – l’Organizzazione Rivoluzionaria 17 novembre – aveva lanciato un missile anticarro contro il parcheggio dell’edificio. Il 12 gennaio 2007 un altro gruppo di ispirazione comunista – Lotta Rivoluzionaria – aveva bersagliato la facciata del palazzo con un lanciagranate. In nessuno dei due casi si erano registrati feriti. Quello che sta succedendo è molto triste perché sullo sfondo dei contrasti razziali si mette alla gogna una Nazione come gli USA che possiede l’amplificazione di tante realtà, quindi anche il retaggio razziale frutto di ignoranza e saccenza , ma anche un senso di equipollenza tra gli uomini di qualsiasi provenienza siano, che molti Stati Europei tra cui l’Italia non riusciranno mai ad imitare. Ora però spunta un altro video Spunta un nuovo drammatico video che sciocca l’America: un afroamericano morto dopo essere stato fermato da alcuni agenti a Tacoma, nello stato di Washington. A girarlo, secondo il New York Times, una donna che si trovava dietro alla macchina della polizia e che si sente urlare: “Smettetela di colpirlo, o mio Dio smettetela!”. L’episodio risale al 3 marzo e la vittima si chiama Manuel Ellis. Intanto anche a Napoli le proteste si sono fatte sentire anche se in modo più Pacifico: centinaia di persone hanno manifestato a Napoli, davanti al consolato Usa, chiedendo giustizia per George Floyd. Studenti, migranti, esponenti della rete antirazzista napoletana si sono ritrovati con cartelli, slogan, foto dell’afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis. Molti dei manifestanti indossavano la mascherina, alcuni con la scritta ‘I can’t breathe’, non posso respirare, la frase pronunciata da Floyd prima di morire.