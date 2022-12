Ambasciatore cinese alla Fao visita azienda olivicola palermitana

L’Ambasciatore e rappresentante permanente della Cina presso la FAO, Guang Defu, con una Delegazione di 7 persone, accompagnato da personale CREA-Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia, ha effettuato una visita tecnica presso l’azienda olivicola olearia Feudo Disisa in provincia di Palermo, coinvolta in passato in attività della Rete Rurale Nazionale. Durante la visita, guidata da Giovanni Dara Guccione e Francesca Varia, del CREA-Politiche e Bioeconomia, sono state presentate le attività di ricerca svolte dal Centro in Sicilia e sono state mostrate le diverse fasi della produzione olivicola olearia dell’azienda Feudo Disisa che, pluripremiata anche a livello internazionale, rappresenta un’eccellenza nel panorama italiano.