Ambasciatore del Belgio in visita in Italia

Visita istituzionale avvenuta nella prima decade di Marzo 2023 , dell’Ambasciatore del Regno del Belgio in Italia, Pierre-Emmanuel De Bauw, in Municipio a Parma, dove è stato accolto dal Sindaco, Michele Guerra. Diplomatico di lungo corso, Pierre-Emmanuel De Bauw è inoltre Ambasciatore del Regno del Belgio per Malta e San Marino, ed è rappresentante permanente presso l’Agenzia delle Nazioni Unite. L’incontro è stata un’occasione di scambio e confronto per consolidare i rapporti tra la città ducale ed il Belgio, che intrattiene con l’Italia profondi legami di amicizia, essendo entrambi tra i sei Paesi fondatori dell’Unione Europea.