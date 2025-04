“Ambasciatore della cultura gastronomica nel mondo”: premio allo chef Alfonso Iaccarino

E’ in programma il 10 aprile a Massa Lubrense, al ristorante La Tavernetta di Marina di Puolo, alle ore 11.30 la consegna del premio dell’Associazione Ristoratori Lubrensi allo chef Alfonso Iaccarino. Un riconoscimento alla memoria storica territoriale e alla grande competenza, anche dal punto di vista comunicativo, nel mondo della ristorazione internazionale, ad Alfonso Iaccarino di Don Alfonso dal 1890 come “Ambasciatore nel Mondo della Cultura Gastronomica” di Massa Lubrense.

“Una scelta – spiega Francesco Gargiulo, Presidente dell’Ass. Ristoratori Lubrensi – decisa all’unanimità. Questa nomina permetterà all’associazione e al territorio stesso di avere un portavoce autorevole agli appuntamenti e meeting internazionali, per la sua memoria storica, competenza gastronomica e conoscenza del nostro territorio”.

Il momento celebrativo avverrà il 10 aprile a Marina di Puolo, dove interverranno anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale massese e vari esponenti del mondo della ristorazione internazionale. A consegnare la targa il giornalista Antonino Siniscalchi, storica firma di Il Mattino, originario di Massa Lubrense e da sempre attivo e partecipe alle trasformazioni territoriali in ambito turistico e del mondo del gusto.

L’occasione sarà importante anche per confrontarsi con alcuni esponenti del mondo del gusto sulla prossima edizione di La Tavola dei 300, evento alla II edizione in programma a giugno organizzato dall’Associazione Ristoratori Lubrensi per la promozione dei borghi di Massa Lubrense.

“Sono molto emozionato, perché si tratta della mio territorio di origine e, come del resto facciamo da sempre, da quando esiste Don Alfonso, sarà per me un piacere poter promuovere Massa Lubrense e la sua cultura gastronomica nel mondo – commenta Alfonso Iaccarino – ringrazio gli amici ristoratori, con i quali stiamo programmando una serie di incontri anche con l’amministrazione comunale, per rafforzare aspetti logistici a favore di tutte le attività del territorio”.