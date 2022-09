Ambasciatore d’Israele in visita ad Alberobello

Dror Eydar, ambasciatore d’Israele in Italia da settembre 2019, ha visitato recentemente Alberobello accompagnato dal sindaco Francesco De Carlo. La visita ha fatto tappa al belvedere dei trulli, dove si trova l’albero d’ulivo ricevuto in regalo nel 2002 da Gerusalemme come segno di gratitudine per l’amicizia e la solidarietà dimostrate dagli alberobellesi nei confronti degli ebrei che – tra il 1940 e ’43 – furono internati nella Casa Rossa, la struttura alla periferia del paese che durante la seconda guerra mondiale ospitò un campo di concentramento. L’ambasciatore Dror Eydar è stato editorialista e redattore della pagina delle opinioni sul quotidiano israeliano Israel Hayom (Israel Today) fino alla sua nomina di ambasciatore, direttore dell’inserto di arte e letteratura di Nativ, un giornale di politica e arte. Dottore di ricerca in lingua e letteratura ebraica all’Università Bar Ilan, ha studiato Scienze politiche e relazioni internazionali, ha insegnato in diversi college e università israeliani ed ha pubblicato articoli e saggi sul pensiero politico, la cultura popolare, la religione, la storia, i miti, la lingua ed il diritto. «La Città di Alberobello – fanno sapere dal Comune – ringrazia l’ambasciatore Dror Eydar per averla onorata della sua visita».