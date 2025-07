Ambasciatore Fertitta presenta collezione d’arte Usa a Villa Taverna

Roma, 30 lug. (askanews) – L’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, ha dato un tocco molto personale alla sua nuova residenza, esordendo con una collezione d’arte attualmente esposta a Villa Taverna. Collaborando a stretto contatto con Gary Tinterow, Direttore del Museum of Fine Arts di Houston, l’Ambasciatore Fertitta ha personalmente selezionato opere di artisti americani iconici come Roy Lichtenstein, Frederic Remington, John Singer Sargent e Hans Hofmann. Ex componente del Consiglio del Museum of Fine Arts di Houston, l’Ambasciatore Fertitta promuove da diverso tempo il ruolo dell’arte nella vita pubblica e nella diplomazia. La nuova collezione di Villa Taverna, curata in collaborazione con il programma Art in Embassies del Dipartimento di Stato, riflette la sua convinzione che l’arte sia un ponte tra le culture — stimolando il dialogo, raccontando storie e arricchendo gli spazi condivisi.

Prima di trasferirsi a Villa Taverna lo scorso 10 luglio — dopo aver coordinato con grande attenzione una serie di lavori di ristrutturazione — l’Ambasciatore Fertitta e sua moglie, Lauren Ware Fertitta, hanno accolto migliaia di ospiti per il tradizionale ricevimento del Giorno dell’Indipendenza, durante il quale in molti hanno potuto ammirare e apprezzare la collezione di persona.

“È un onore per me rappresentare il Presidente Trump in Italia,” ha dichiarato l’Ambasciatore Fertitta. “Lauren ed io non vediamo l’ora di utilizzare questo luogo straordinario per rafforzare i legami tra i nostri due Paesi — come alleati, partner ed amici”, ha concluso.