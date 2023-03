Ambasciatore francese in visita a Cagliari

L’Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, si è recato in visita in Sardegna il 12 e 14 febbraio, accompagnato dal Console generale a Roma Fabrice Maïolino, e dal Console onorario di Francia a Cagliari Vincent Gerbe. La visita è stata l’occasione di incontrare i rappresentanti istituzionali degli enti locali della Regione autonoma, cosi’ come le principali realtà economiche e culturali, oltre che la comunità francese residente nell’isola e studenti dei licei Esabac e universitari. L’Ambasciatore ha incontrato il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis, e il presidente della Regione, Christian Solinas. A Sassari l’Ambasciatore Masset ha incontrato il Prefetto di Sassari, Paola Dessi, l’Amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietro Fois, il sindaco di Sassari, Giovanni Campus, il rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti, e il presidente della Camera di Commercio del Nord Sardegna, Stefano Visconti. Nel corso di questi incontri, sono stati esaminati gli aspetti di maggior interesse che legano la Francia e la Sardegna, approfondendo le tematiche di maggiore rilievo e sottolineando i positivi rapporti e la consolidata amicizia che uniscono Francia e Italia. L’Ambasciatore si è inoltre recato negli stabilimenti Saras – Sarlusx srl dove ha incontrato Carlo Guarrata, chief industrial officer di SARAS e amministratore delegato di Sarlux Srl e presso l’autorità portuale di Cagliari dove ha incontrato il Presidente Massimo Deiana. Ha inoltre incontrato rappresentanti italiani e francesi di società imprenditoriali dell’Isola e visitato, in conclusione della trasferta, il Museo archeologico e etnografico nazionale di Sassari. “La Francia guarda con grande interesse e amicizia alla Sardegna. Molti nostri giovani connazionali – ha detto Masset – scelgono quest’Isola non solo per motivi turistici, ma anche in un’ottica di residenza e luogo lavorativo. La visita di oggi rappresenta certamente la migliore premessa per l’ampliamento dei nostri interessi su questa Regione, che grazie alla sua posizione strategica nel Mediterraneo e alle sue grandi risorse ambientali e culturali è destinatario ideale per un dialogo e una cooperazione di straordinario valore”.