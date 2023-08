Ambasciatore in Serbia incontra alcune imprese italiane

L’Ambasciatore d’Italia in Serbia, Luca Gori, si è recato oggi in missione a Kragujevac – nella Serbia centrale – dove, insieme al rappresentante locale di Confindustria Serbia, Maurizio Panizzo, ha incontrato gli imprenditori italiani che operano nell’area ed il Presidente della Camera di Commercio regionale, Predrag Lučić. L’Ambasciatore è stato inoltre ricevuto dal Sindaco di Kragujevac, Nikola Dašić, con cui ha discusso il ruolo delle aziende italiane nella regione e le possibili collaborazioni future in ambito economico, culturale e dell’innovazione tecnologica. L’Ambasciatore ha visitato, quindi, il Data Centre di Kragujevac insieme al Direttore dell’Ufficio del Governo serbo per l’IT ed eGovernment Milan Latinović. “Kragujevac ha un ruolo centrale nelle relazioni tra Italia e Serbia, con circa 50 aziende a capitale italiano che operano in questa zona. Grazie al contributo degli imprenditori italiani e all’indotto creato dalle loro aziende, quest’area ospita uno dei più importanti distretti industriali del Paese”, ha dichiarato l’Ambasciatore Gori. “Il distretto dell’innovazione di Kragujevac ed il suo Data Centre – ha aggiunto – dimostrano come la Serbia offra infrastrutture avanzate e sia pronta ad accogliere investimenti ad alto contenuto tecnologico. Nei prossimi mesi lavoreremo con le Autorità di Kragujevac in particolare nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale”.