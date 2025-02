Ambasciatore Lucas: Germania come Italia, Ue al tavolo per l’Ucraina

Roma, 19 feb. (askanews) – “La posizione tedesca corrisponde pienamente a quella italiana” per quanto riguarda il fatto che l’Europa debba partecipare al tavolo delle trattative sulla fine della guerra in Ucraina, poiché si tratta di interessi vitali per la sicurezza europea, e anche per il fatto di aver imposto importanti sanzioni economiche contro la Russia. Lo ha affermato l’Ambasciatore della Repubblica Federale Tedesca, Hans-Dieter Lucas, a margine di un briefing con i giornalisti a Roma, ribadendo: “Nessun accordo sull’Ucraina senza gli ucraini”.

“L’Europa dovrà dare un contributo essenziale a una soluzione equa e duratura per la pace”, ha sottolineato il diplomatico tedesco.

“La nostra posizione è: ‘Nessun accordo senza tenere conto della posizione degli ucraini’. Nessun accordo sugli ucraini senza gli ucraini”, ha concluso.