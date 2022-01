Ambasciatore tedesco visita il Campus Alma Mater a Forlì

Il più alto rappresentante diplomatico della Repubblica Federale di Germania in Italia ha visitato a Novembre il campus universitario su invito del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione ;l’Ambasciatore di Germania, Viktor Elbling, ha visitato il Campus Alma Mater di Forlì.

Viktor Elbling è il più alto rappresentante diplomatico della Repubblica Federale di Germania in Italia dal settembre 2018. In precedenza, è stato ambasciatore in Messico dal 2014-2018. “Per me”, scrive l’Ambasciatore sul suo profilo ufficiale, “la relazione tra l’Italia e la Germania è un fatto di cuore. Non solo personalmente ma anche perché sono convinto dell’importanza di questa relazione per l’Europa. L’Europa è il nostro comune futuro”.

La sua visita a Forlì è stata scandita da un programma abbastanza denso: nel corso della mattinata ha incontrato il sindaco Gian Luca Zattini, in municipio, e poi una rappresentanza del mondo produttivo e commerciale del territorio forlivese presso la Sala del Consiglio Comunale. Allo scambio di idee erano presenti il Presidente della Camera di Commercio Alberto Zambianchi, Alberto Zattini (Confcommercio), Mirko Coriaci(Confcoopertaive), Matt eo Marchi (Legacoop Romagna), Davide Bellini (Confederazione nazionale dell’artigianato), Davide Stefanelli(Confindustria) e Fabio Lucchi (Confesercenti). Ha poi incontrato il Presidente del Consiglio del Campus di Forlì, Luca Mazzara, la Prorettrice per le Relazioni internazionali, Raffaella Campaner, la Direttrice del DIT, Francesca Gatta e un rappresentante del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, Rafael Lozano Miralles.