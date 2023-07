Ambasciatore ungherese all’inauguazione della statua di Ignàc Semmelweis

L’Ambasciatore di Ungheria in Italia, Ádám Zoltán Kovács, con la delegazione al seguito è stato ricevuto a Perugia. Il diplomatico è stato invitato per partecipare all’ospedale Santa Maria della Misericordia alla cerimonia di inaugurazione della statua dedicata alla memoria di Ignàc Semmelweis, medico ungherese conosciuto per i suoi contributi allo studio delle trasmissioni batteriche da contatto e alla prevenzione della febbre puerperale.

Il sindaco Andrea Romizi, nell’accogliere gli ospiti, ha ringraziato l’Università Semmelweis per aver scelto Perugia quale città in Italia per ricordare, con la bella opera di Parkanyi, l’insigne figura del medico ungherese vissuto nell’800, che ha contribuito allo sviluppo scientifico e delle conoscenze. In tal modo si è reso ancor più solido il rapporto tra gli atenei, la Semmelweis e l’università di Perugia. Il sindaco ha inoltre manifestato all’amb. Kovács la piena disponibilità a sviluppare ogni possibile forma di collaborazione tra la città di Perugia e l’Ungheria. Successivamente la delegazione diplomatica è stata al Palazzo dei Priori, accolto dalla presidente della Regione, Donatella Tesei; dal sindaco Andrea Romizi; dall’assessore Cristina Bertinelli; dalla consigliera comunale e provinciale Erika Borghesi; dal consigliere Giacomo Cagnoli, come relazionato il Giornale Diplomatico.