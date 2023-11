Ambasciatrice Romania: nel 2024 vertice intergovernativo con Italia

Roma, 27 nov. (askanews) – “Oggi festeggiamo un’amicizia storica, salda e forti legami tra i nostri paesi e i cittadini che si sono consolidati negli anni e che sono destinati ad ampliarsi”, ha sottolineato l’ambasciatrice di Romania in Italia Gabriela Dancau in occasione della Festa nazionale, aggiungendo che i “negoziati sul testo della più ambiziosa e complessa dichiarazione congiunga sul Partenariato strategico consolidato italo-romeno saranno conclusi a breve per renderla uno strumento valido e utile nel contesto della nostra cooperazione per rafforzare la nostra collaborazione bilaterale” e “dopo 12 anni siamo pronti a organizzare un nuovo vertice tra i due governi nella prima parte del 2024 a Roma”.

Il 2023 “è stato l’anno con il maggior valore degli scambi commerciali nella storia delle relazioni italo-romene e si chiuderà con oltre 20 miliardi di euro. Sono fiduciosa che la politica di Reshoring voluta dal governo e dale compagnie italiane troverà la sponda che sta cercando in Romania, paese con cui l’Italia gode di ottime connessioni e contatti”, ha concluso Dancau.