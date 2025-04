Ambiente, 500 ragazzi a lezione di Oceano: sbarca a Ischia la prima Sea Beyond Ideas Box

Cinquecento giovani studenti, dai 4 ai 17 anni, a lezione di oceano. Per approfondirne la biodiversità, apprendere il rapporto tra mare e clima e, soprattutto, affrontare su base comunitaria le sfide ambientali. Arriva a Ischia e Procida la prima Sea Beyond Ideas Box, realizzata da Biblioteche Senza Frontiere Italia – organizzazione no-profit che lavora per consentire l’accesso all’informazione, all’istruzione e alle risorse culturali a bambini e giovani cittadini in comunità vulnerabili – con il supporto di Sea Beyond, il progetto del Gruppo Prada condotto dal 2019 in partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco con l’obiettivo di creare consapevolezza sulla preservazione dell’Oceano e la sua sostenibilità. L’ideas box, ideata pro bono dal creatore francese Philippe Starck per Bibliothèque Sans Frontière nel 2014, è una mediateca mobile configurabile in 20 minuti, è composta da 4 moduli e, una volta dispiegata, crea uno spazio culturale di oltre 100 metri quadrati. Attualmente l’ideas box è presente in più di 100 comunità nel mondo e in oltre 25 paesi: in circa 10 anni, ha raggiunto 1,5 milioni di persone. Le due tappe a Procida e Ischia hanno visto la collaborazione tra Biblioteche Senza Frontiere Italia e l’Area Marina Protetta Regno di Nettuno, oltre al supporto dei Comuni di Procida e Forio. Attività ludo-didattiche ed esperienziali, lezioni frontali, conferenze, con il coinvolgimento delle scuole del territorio e di alcune associazioni. “Ancora una volta abbiamo avuto la percezione che le nuove generazioni hanno a cuore le sorti dell’Oceano e del pianeta”, commenta Antonino Miccio, direttore del Regno di Nettuno. “Insieme alle comunità coinvolte lavoriamo alla diffusione dell’ocean literacy, costruendo e condividendo un nuovo “idioma” il più possibile inclusivo ed autentico nella convinzione che dar vita a questo tipo di esperienze per i bambini e le bambine, accompagnandoli alla scoperta di questo patrimonio, renda più facile tradurre informazioni e propositi in azioni concrete di cura per l’ambiente”, sottolinea Ilaria Gaudiello, direttrice di Biblioteche Senza Frontiere Italia. Il progetto, partito nel luglio scorso da Foqus – Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli, continuerà a coinvolgere bambini dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado fino ai giovani allievi delle scuole secondarie di secondo grado: dal 5 all’11 maggio la mediateca mobile raggiungerà il DaDoM, il Museo Darwin Dohrn della Stazione Zoologica Anton Dohrn.