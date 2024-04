Ambiente, 76 candidature per HuMUS: contributo di 30mila euro a 20 progetti pilota

Sono state ben 76 da ogni parte del mondo le candidature per il bando europeo HuMUS, per 20 progetti pilota finalizzati alla tutela e alla salute del suolo: un ottimo riscontro per l’iniziativa che ha l’obiettivo di coinvolgere e attivare i Comuni e le Regioni per proteggere e ripristinare la salute del suolo attraverso una gestione sostenibile. Tutte le candidature al bando, che si è chiuso il 5 aprile scorso, vedono la partecipazione di un ente o agenzia del settore pubblico come candidato unico o principale; nelle prossime settimane saranno selezionate le 20 proposte, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel bando. Ogni vincitore porterà avanti un esperimento di governance partecipativa del suolo a livello regionale, della durata massima di un anno, e riceverà un sostegno finanziario di 30mila euro da parte di Anci Toscana per conto del consorzio HuMUS, finanziato dal programma Horizon Europe per la ricerca e l’innovazione. “Come coordinatore del progetto HuMUS sono molto orgoglioso dei risultati di questa fase del concorso – commenta il direttore di Anci Toscana Simone Gheri – 17 dei 27 Stati membri dell’UE hanno partecipato,, alcuni con candidature multiple; questo testimonia la diffusione delle problematiche del suolo a livello europeo, ma mostra anche l’emergere di un interessante movimento di idee e progetti per individuare soluzioni strutturate”. Tra le candidature ci sono proposte provenienti da sei Paesi associati ad Horizon Europe, tra cui l’Ucraina; tre dall’Africa (Camerun, Etiopia e Nigeria) e uno dall’Indonesia. La loro ammissibilità sarà verificata in base alle regole del bando: ”Questa partecipazione è la prova dell’innovatività e dell’originalità del nostro progetto e del bando – aggiunge Gheri – Ringraziamo tutti i candidati per il loro impegno, e in particolare voglio segnalare la performance di Spagna, Italia e Portogallo, con 17, 15 e 6 domande ricevute rispettivamente. Questi tre Paesi rappresentano da soli il 50% di tutte le candidature”. I risultati della valutazione saranno resi noti entro la metà di maggio sui canali social e sul sito web di HuMUS.