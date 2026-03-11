Ambiente, 40 scienziati cinesi a Napoli per il convegno sulla biodiversità

Napoli si prepara ad accogliere scienziati italiani e cinesi per tre giorni di confronto sulla tutela degli ecosistemi e sulle sfide ambientali globali. Dal 26 al 28 marzo 2026, l’Art Hotel San Francesco al Monte ospiterà il terzo Convegno sino-italiano sulla biodiversità, promosso dal National Biodiversity Future Center e dalla Chinese Academy of Sciences.

Il simposio riunirà circa 40 scienziati provenienti dalla Cina, impegnati in sessioni plenarie e tavoli di lavoro tematici dedicati alla biodiversità marina, terrestre e urbana, oltre che alle connessioni tra ambiente, innovazione tecnologica e cambiamenti climatici. La tre giorni è organizzata da Knowledge for Business.

Il confronto scientifico tra Italia e Cina

L’iniziativa rappresenta un momento di dialogo internazionale tra due Paesi che, secondo gli organizzatori, rivestono un ruolo strategico nella tutela degli ecosistemi.

Il presidente del National Biodiversity Future Center, Luigi Fiorentino, sottolinea infatti che Italia e Cina sono tra gli “hotspots” mondiali di biodiversità, impegnati a preservare equilibri naturali sempre più minacciati. Nei rispettivi ordinamenti, ricorda Fiorentino, biodiversità, ambiente e sviluppo sostenibile hanno ottenuto un riconoscimento costituzionale e legislativo come diritti fondamentali.

Tecnologie, clima e decarbonizzazione

Tra i temi centrali del convegno ci saranno le nuove tecnologie applicate alla tutela ambientale, con particolare attenzione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per il monitoraggio degli ecosistemi, il contrasto ai cambiamenti climatici e i processi di decarbonizzazione.

Le attività si articoleranno in sessioni scientifiche e gruppi di lavoro che metteranno a confronto ricercatori di diverse discipline, con l’obiettivo di individuare soluzioni innovative per la salvaguardia della biodiversità.

Una collaborazione avviata nel 2023

La cooperazione tra NBFC e Chinese Academy of Sciences è iniziata alla fine del 2023 ed è stata successivamente formalizzata attraverso una serie di accordi operativi. Il progetto coinvolge ricercatori impegnati nello studio e nella risoluzione delle principali criticità che riguardano la biodiversità a livello globale.

Il partenariato si caratterizza per un approccio interdisciplinare, con la partecipazione di scienziati provenienti da diversi ambiti di ricerca. L’obiettivo è rafforzare il capacity building, considerato uno degli elementi distintivi della collaborazione tra i due enti.

Le tre direttrici strategiche del partenariato

Tre sono le linee guida che orientano la collaborazione tra NBFC e CAS, la cui delegazione a Napoli sarà guidata dal direttore generale Liu Weidong:

condivisione e validazione di tecnologie emergenti per il monitoraggio e la valorizzazione della biodiversità;

sviluppo di piani integrati di restauro e conservazione degli ecosistemi con una visione globale e sistemica;

formazione di personale altamente qualificato, in grado di sostenere innovazione e trasferimento tecnologico nei territori nel lungo periodo.

Il convegno di Napoli si inserisce così in un percorso di cooperazione scientifica che punta a rafforzare il dialogo internazionale su uno dei temi più urgenti per il futuro del pianeta: la tutela della biodiversità e degli equilibri ambientali.