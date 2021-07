Ambiente: a summit G20 Clima Generali lancia obiettivi Net-Zero Insurance Alliance

Milano, 11 lug. (Adnkronos) – Il group ceo di Generali, Philippe Donnet, ha presentato al summit sul Clima del G20 a Venezia l’impegno dell’industria assicurativa ad accelerare la transizione verso un’economia globale a zero emissioni nette, in rappresentanza della Net-Zero Insurance Alliance (Nzia). Otto dei leader mondiali delle assicurazioni e riassicurazioni, Axa (presidente NZIA), Generali, Allianz, Aviva, Munich Re, Scor, Swiss Re e Zurich Insurance Group, hanno sottoscritto un impegno affinché ciascuno agisca per accelerare la transizione verso un’economia globale a zero emissioni nette. Le compagnie che hanno aderito alla Nzia, sotto l’egida dei Principi per l’Assicurazione Sostenibile dell’Unep Finance Initiative, intendono azzerare entro il 2050 le emissioni nette dei propri portafogli assicurativi e riassicurativi, contribuendo così a mantenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali.