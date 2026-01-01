Ambiente, addio alle barriere coralline: con +2°C smetteranno di crescere entro il 2040

Hanno poi combinato questi dati con quelli ecologici provenienti da oltre 400 siti di barriere coralline moderne in tutta la regione per calcolare gli attuali tassi di crescita e per esplorare come si modificheranno in base ai futuri cambiamenti climatici e come riusciranno a tenere il passo con il futuro innalzamento del livello del mare. “La nostra ricerca dimostra che, secondo gli attuali scenari di emissione di CO2, la maggior parte delle barriere coralline atlantiche non solo smetterà di crescere, ma molte di esse saranno addirittura soggette a erosione entro la metà del secolo”, ha affermato l’autore principale, il professor Chris Perry dell’Università di Exeter. “Allo stesso tempo, il tasso di innalzamento del livello del mare aumenterà e la nostra analisi suggerisce che la crescita delle barriere coralline sarà in ritardo”. Si prevede che entro la fine di questo secolo la profondità dell’acqua aumenterà di circa 0,7 m se l’aumento della temperatura globale supererà i 2°C, e fino a 1,2 m con tassi di riscaldamento più elevati.

La crescita della barriera corallina è fortemente influenzata dalla quantità e dal tipo di corallo vivo presente. Diversi fattori, tra cui epidemie e fenomeni di “sbiancamento” causati dalle alte temperature, hanno modificato la composizione di molte barriere impoverendo le specie chiave che le costituiscono. “Stiamo assistendo a un preoccupante declino sia dell’abbondanza che della diversità dei coralli nelle barriere coralline atlantiche”, ha spiegato il coautore, Lorenzo Alvarez-Filip, dell’Universidad Nacional Autonoma de México. “Il cambiamento climatico non solo sta accelerando questo declino, ma sta anche peggiorando le conseguenze ecologiche e socioeconomiche a cascata della loro perdita”. Una strategia per invertire le perdite e favorire la crescita della barriera corallina è il ripristino dei coralli.