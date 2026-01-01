Ambiente, addio alle barriere coralline: con +2°C smetteranno di crescere entro il 2040

Secondo un nuovo studio condotto nell’Atlantico occidentale, la maggior parte delle barriere coralline smetterà presto di crescere e potrebbe iniziare a erodersi. Quasi tutte lo faranno se il riscaldamento globale raggiungerà i 2°C. Un team internazionale, guidato da scienziati dell’Università di Exeter, ha valutato 400 siti di barriera corallina in Florida, Messico e Bonaire. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature , prevede che oltre il 70% delle barriere coralline della regione smetterà di crescere entro il 2040 e oltre il 99% lo farà entro il 2100 se il riscaldamento raggiungerà i 2°C o più rispetto ai livelli preindustriali. Il cambiamento climatico, insieme ad altri problemi come il deterioramento della qualità dell’acqua, riduce la crescita complessiva della barriera corallina uccidendo i coralli e influenzando i tassi di crescita delle colonie. Per comprendere in che modo il cambiamento dell’ecologia della barriera corallina influisce sul potenziale di crescita, ovvero come l’equilibrio degli organismi viventi si traduce in un “accrescimento” verticale, il team ha analizzato barriere coralline fossili provenienti da tutta la regione tropicale dell’Atlantico occidentale per comprendere meglio come i tassi di crescita variano a seconda dei tipi di corallo presenti.
Hanno poi combinato questi dati con quelli ecologici provenienti da oltre 400 siti di barriere coralline moderne in tutta la regione per calcolare gli attuali tassi di crescita e per esplorare come si modificheranno in base ai futuri cambiamenti climatici e come riusciranno a tenere il passo con il futuro innalzamento del livello del mare. “La nostra ricerca dimostra che, secondo gli attuali scenari di emissione di CO2, la maggior parte delle barriere coralline atlantiche non solo smetterà di crescere, ma molte di esse saranno addirittura soggette a erosione entro la metà del secolo”, ha affermato l’autore principale, il professor Chris Perry dell’Università di Exeter. “Allo stesso tempo, il tasso di innalzamento del livello del mare aumenterà e la nostra analisi suggerisce che la crescita delle barriere coralline sarà in ritardo”. Si prevede che entro la fine di questo secolo la profondità dell’acqua aumenterà di circa 0,7 m se l’aumento della temperatura globale supererà i 2°C, e fino a 1,2 m con tassi di riscaldamento più elevati.
La crescita della barriera corallina è fortemente influenzata dalla quantità e dal tipo di corallo vivo presente. Diversi fattori, tra cui epidemie e fenomeni di “sbiancamento” causati dalle alte temperature, hanno modificato la composizione di molte barriere impoverendo le specie chiave che le costituiscono. “Stiamo assistendo a un preoccupante declino sia dell’abbondanza che della diversità dei coralli nelle barriere coralline atlantiche”, ha spiegato il coautore, Lorenzo Alvarez-Filip, dell’Universidad Nacional Autonoma de México. “Il cambiamento climatico non solo sta accelerando questo declino, ma sta anche peggiorando le conseguenze ecologiche e socioeconomiche a cascata della loro perdita”. Una strategia per invertire le perdite e favorire la crescita della barriera corallina è il ripristino dei coralli.