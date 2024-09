Ambiente: al via II edizione “Premio Cnr per la Citizen Science: Biblioteca Guglielmo Marconi”

Sono aperte le candidature alla seconda edizione del ‘Premio Cnr per la Citizen Science: Biblioteca Guglielmo Marconi’, l’iniziativa che mira a valorizzare e supportare le iniziative di public engagement che coinvolgono cittadini e scienziati in attività di ricerca collaborativa. Il premio, organizzato dal Cnr attraverso l’Unità Pianificazione, Programmazione e Biblioteca Centrale e l’Unità Comunicazione, è promosso quest’anno in collaborazione con il National Biodiversity Future Center (Nbfc), il centro nazionale di ricerca e innovazione finanziato dal Mur attraverso i fondi Pnrr-Next Generation Eu, e dedicato alla biodiversità nel Mediterraneo. Proprio la biodiversità è il tema scelto per l’edizione 2024: il concorso è, infatti, riservato ad iniziative nell’ambito della conservazione, ripristino, monitoraggio e valorizzazione della biodiversità, che prevedano il coinvolgimento di partecipanti volontari in una o più fasi della ricerca (quali ad esempio, raccolta dei dati, interpretazione e analisi, pubblicazione e diffusione dei risultati, ecc…), che saranno valutate sulla base dell’aderenza ai 10 Principi di Citizen Science di Ecsa e ai principi dell’Open Science, nonché sulla base di criteri di: originalità dell’iniziativa; chiarezza degli obiettivi; coinvolgimento attivo dei cittadini nelle diverse fasi dell’attività scientifica; impatto sull’avanzamento delle conoscenze sulla tematica oggetto del progetto; impatto sulla cittadinanza; qualità delle azioni di feedback verso la cittadinanza.