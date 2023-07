Diffondere una nuova cultura del rispetto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Una mission ambiziosa, che passa per l’innovazione, la valorizzazione del territorio e la sostenibilità green. Con queste premesse Ambiente Mare Italia, Ami Ets, associazione di tutela ambientale attiva sul territorio nazionale in 14 regioni con oltre 45 delegazioni, approda a Napoli per realizzare progetti di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della città.

Il territorio del comune di Napoli vanta un variegata ricchezza di habitat marini e terrestri. Le colline verdeggianti del Parco regionale dei Campi Flegrei e del Parco metropolitano delle Colline di Napoli circondano la città, mentre solo a pochi chilometri dal centro, incastonato nel paesaggio costiero di Posillipo, si ammira il Parco sommerso di Gaiola. L’Area Marina Protetta di 42 ettari vanta una peculiare valenza naturalistica e storica data dalla fusione tra elementi vulcanologici, archeologici e biologici.

Il presidente Botti: A Napoli con una nuova delegazione territoriale

“Proteggere, tutelare e valorizzare l’ambiente, il mare e la grande cultura millenaria della città sono gli obiettivi di Ambiente Mare Italia – Ami Ets – dichiara Alessandro Botti, presidente di Ami -. La nostra associazione è lieta di approdare a Napoli con una nuova delegazione territoriale per portare sul territorio i suoi progetti, le sue idee e i suoi sogni”.

AmiScuola

Con i progetti di educazione ambientale AmiScuola, Ami, che è già presente con i suoi esperti nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università italiane, porterà nelle scuole di Napoli attività di divulgazione, informazione, formazione e di impegno civico. Grazie ai progetti di tutela, conservazione e ristrutturazione degli ecosistemi marini e terrestri, come “Adotta l’Habitat” e “Italian Cleaning Tour” tutti i cittadini, le associazioni locali, i circoli sportivi, nautici e diving potranno partecipare attivamente alle iniziative di cittadinanza attiva che saranno organizzate sul territorio.

Paolo Papa: A settembre una iniziativa pubblica con il Circolo Nautico Posillipo

“La delegazione ha già iniziato a lavorare per creare un reticolo capillare e un rapporto costante con le associazioni e le tante altre realtà locali che già tanto hanno fatto e continuano a fare per la città di Napoli e per il suo meraviglioso patrimonio di natura e cultura – dichiara Paolo Papa, referente della delegazione di Ami Napoli -. “Il nostro primo obiettivo sarà infatti quello di coinvolgere queste realtà in una iniziativa pubblica che stiamo organizzando per il mese di settembre in collaborazione con il Circolo Nautico Posillipo, la Ram – Rinascita Artistica del Mezzogiorno e l’Accademia Internazionale Partenopea “Federico II”. L’evento sarà la buona occasione per presentare tutte le iniziative che AMI realizzerà nella città partenopea tra il 2023 e 2024.

Ami, un po’ di storia

Ambiente Mare Italia – Ami – è un’associazione di promozione sociale nata dall’entusiasmo e dalla voglia di impegnarsi di tanti cittadini, pronti a mettersi in gioco al fine di far conoscere, tutelare e valorizzare l’ambiente e il patrimonio artistico-culturale del nostro Paese. Ami opera con l’obiettivo di trasmettere attraverso il diretto intervento ambientale, l’informazione e la formazione, i valori di un vivere e operare secondo i principi di sostenibilità, di una economia circolare ed ecocompatibile. Ami nasce anche dalla professionalità, competenza ed entusiasmo di tanti ricercatori, giuristi, imprenditori, economisti, tutti convinti che sia arrivato il momento di coordinare le forze e unire le conoscenze per realizzare progetti di tutela ecologica.

Per saperne di più è possibile andare sui siti web www.ambientemareitalia.org – www.liberamidallaplastica.it.