Ambiente, Berghinz (Alis): pronto intervento investimento cruciale

No ideologia, serve legge condivisa con sistema delle imprese

Roma, 19 feb. (askanews) – “Il pronto intervento ambientale è assolutamente cruciale, perché l’ambiente è la nostra risorsa più importante. Dobbiamo difenderlo e proteggerlo, ma mai in maniera ideologica. Serve farlo in maniera concreta, operativa e armonica con il sistema delle imprese, con il sistema economico e industriale del nostro Paese. È quindi necessario trovare un equilibrio e appunto un’armonia che sia normativa, operativa, realmente concreta al servizio delle imprese e di tutti gli italiani”. Lo ha detto Nicolò Berghinz, responsabile Sviluppo, relazioni esterne e public affairs di Alis, a margine del convegno “Pronto Intervento Ambientale – Innovazione e futuro nella protezione dell’ambiente”, organizzato alla Camera dall’Intergruppo parlamentare per lo Sviluppo Sostenibile.”Importantissimo soffermarsi su queste tematiche, approfondirle e soprattutto trovare le soluzioni più adatte, affinché si possano risolvere i problemi principali di questo settore e soprattutto dare la possibilità alle imprese negli anni a venire di investire sempre di più in questo settore. Si parte dall’ambiente, dalla sua protezione per poi sviluppare e crescere sempre di più a livello di impresa”, ha aggiunto.”Alis è impegnata in prima linea in questo settore sin dal primo giorno. Non è un caso che nel nostro acronimo alla lettera ‘s’ ci sia la parola sostenibilità. Sostenibilità in tutte le sue accezioni, economica, sociale, ma soprattutto ambientale, perché non c’è crescita e non c’è sviluppo senza protezione e prevenzione nei confronti del nostro ambiente circostante”, ha concluso Berghinz.