Ambiente, città smart e a impatto zero: stanziati 11,8 milioni dal Mase

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sostiene con un nuovo programma di finanziamento l’impegno di nove città nella Missione Ue “Città intelligenti e a impatto climatico zero”. I centri italiani selezionati dall’Europa con il riconoscimento del “Mission City Label” e chiamati ad attuare i “Climate City Contract” sono Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma Capitale e Torino: a loro, il programma del ministero guidato da Gilberto Pichetto destina complessivi 11,8 milioni di euro, oltre un milione e trecento mila euro per ciascuna città.

L’iniziativa sostiene interventi che contribuiscano al raggiungimento della neutralità climatica attraverso azioni concrete e misurabili negli ambiti delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e della mobilità sostenibile, rafforzando il ruolo delle città come laboratori avanzati della transizione ecologica verso la decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile. Il decreto della direzione “Programmi e Incentivi finanziari” del Mase individua anche tutte le modalità per presentare le proposte di intervento, entro il termine di novanta giorni da oggi.