Ambiente, “City Nature Challenge”: citizen science per la biodiversità

Torna anche nel 2025 il City Nature Challenge (Cnc), una gara internazionale tra centinaia di citta’ in tutto il mondo per documentare la biodiversita’ e diffondere la cultura della tutela dell’ambiente, con il coordinamento dell’Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL. Il City Nature Challenge, nato nel 2016 in occasione della prima Giornata della Citizen Science (Scienza dei Cittadini) a opera dell’Accademia delle Scienze della California (San Francisco) e del Museo di Storia Naturale della Contea di Los Angeles, e’ diventato una delle maggiori iniziative mondiali di Citizen Science per la conoscenza della biodiversita’, una competizione per documentare la presenza di piante e animali nei territori cittadini. Nel 2024 l’iniziativa ha coinvolto 690 citta’ di 51 paesi in tutti i continenti, con oltre 83mila partecipanti e piu’ di 2,4 milioni di osservazioni relative a piu’ di 65mila specie di animali e piante in natura.

Quest’anno l’evento si svolgera’ tra il 25 e il 28 aprile, e prevede il monitoraggio delle specie attraverso la piattaforma iNaturalist (accessibile gratuitamente tramite app su smartphone o dal computer). Cittadini, ragazzi, bambini, famiglie, gruppi o scolaresche avranno la possibilita’ di contribuire in modo proattivo al censimento delle specie, attraverso una competizione che esalta il significato e il valore della biodiversita’ negli ecosistemi cittadini. Nella mappa interattiva, sviluppata appositamente per questo evento, sono via via identificati i siti e gli orari di raduno. Con i numerosi partner istituzionali e scientifici che hanno aderito al progetto lanciato dall’Accademia dei XL si e’ cercato di massimizzare la ricerca di specie diverse organizzando le osservazioni dei partecipanti nella piu’ ampia possibile varietà di habitat terrestri e acquatici.