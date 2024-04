Ambiente, Colucci “Serve cambio paradigma nel modo in cui produciamo”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ necessario un cambio di paradigma che deve riguardare non solo il modo in cui consumiamo ma anche come produciamo”. Lo ha detto Camilla Colucci, Vicepresidente Innovatec Group, in rappresentanza di Haiki+, in occasione della 15a edizione di “Obiettivo Terra” 2024, il concorso fotografico nazionale dedicato alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali delle Aree protette d’Italia.promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana.

