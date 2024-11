Ambiente, contro l’emergenza incendi boschivi Stress lancia il progetto “Treeads”

Soluzioni innovative per gestire l’emergenza da incendi boschivi. E’ quello che realizza il progetto europeo TREEADS – A Holistic Fire Management Ecosystem for Prevention, Detection and Restoration of Environmental Disasters. Le esercitazioni sul campo che hanno previsto la sperimentazione di alcune soluzioni innovative per gestire l’emergenza da incendi boschivi si sono svolte nelle giornate del 28 e del 29 ottobre scorso durante il meeting organizzato dal Comune di Sorrento e coordinato dal Distretto ad Alta Tecnologia per le Costruzioni Sostenibili, STRESS scarl, che nel progetto TREEADS svolge il ruolo di coordinatore per tutte le iniziative pilota.

Il progetto ha sviluppato soluzioni per le varie fasi connesse agli incendi boschivi: la prevenzione, il rilevamento e il ripristino post evento. Sono previste attività di dimostrazione in sette diversi paesi Europei ed a Taiwan in cui testare le soluzioni sviluppate da TREEADS in scenari climatici, biogeografici e socio-economici differenti.

Il dimostratore Italiano ha tratto spunto dallo studio di fattibilità per la realizzazione di una Funivia tra Sant’Agata sui Due Golfi e Sorrento, realizzato per conto di ACaMIR dalla TECNOSISTEM SpA (socio di STRESS) ed entrambi partner del progetto TREEADS.

L’idea è quella di usare i modelli matematici di propagazione degli incendi per valutare i carichi d’incendio a cui la funivia potrebbe essere esposta e, in funzione di questi, valutare tracciati planimetricamente e altimetricamente meno rischiosi.

Sono stati anche sviluppati dei sistemi di supporto alle decisioni, che basandosi sugli stessi modelli matematici di incendio boschivo, hanno consentito, nelle giornate del 28 e del 29 ottobre, l’attivazione immediata delle squadre locali di protezione civile e la loro gestione durante le diverse fasi di intervento. Alle attività hanno partecipato, in esercitazioni congiunte, i comandi municipali e le squadre di volontari di protezione civile dei comuni di Sorrento, Piano di Sorrento e Massa Lubrense oltre ad alcuni partner europei, tra cui il centro di ricerca Norvegese Fire Research Netwok, che coordina l’intero progetto, un gruppo di pronto intervento internazionale Pompiers d’Urgence International e il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, partner del collegato Progetto SILVANUS.

Il progetto TREEADS rientra nel filone di attività connesse alla gestione degli effetti dei cambiamenti climatici con focus specifici sulla resilenza del territorio e del patrimonio edilizio.

“C’è necessità di compiere uno sforzo collettivo a livello europeo per valorizzare la filiera dalla conoscenza – formazione, ricerca, innovazione – per incrementare la competitività del sistema industriale europeo – ha detto il presidente di Stress, Ennio Rubino – anche ricorrendo all’emissione di nuovo debito europeo e contestualmente rafforzando il ruolo della Commissione per la allocazione strategica dei fondi e la loro gestione. Secondo Draghi è questo l’unico modo per evitare la frammentazione degli obiettivi da raggiungere e favorire una massa critica di risorse economiche e umane indispensabili per far recuperare al nostro continente competitività sui temi delle tecnologie digitali, energetiche e green”