Ambiente, dall’Ue 380 milioni per 133 progetti Life: c’è anche l’Italia

In arrivo dall’Unione europea 380 milioni di euro per realizzare 133 nuovi progetti in tutta Europa per l’ambiente e l’azione per il clima nell’ambito del programma Life, di cui quasi 30 coinvolgono anche l’Italia. Lo annuncia la Commissione europea in una nota, precisando che le risorse stanziate saranno dedicate a progetti dedicati all’economia circolare (circa 143 milioni di euro), alla natura e biodiversità (circa 216 milioni di euro), alla resilienza climatica (circa 110 milioni di euro), e a trovare soluzioni di mercato per accelerare la transizione (105 milioni di euro). Tra consorzi tra Paesi e gestione singola, l’Italia è coinvolta in 29 progetti, tra cui il progetto ‘Life GraphiRec’ che punta a riciclare la grafite dai rifiuti delle batterie per risparmiare 25 milioni di euro di costi di produzione e ‘Image Life e Life Vinoshield’ che con un budget complessivo di 6,8 milioni di euro tra Italia, Spagna e Francia aiuteranno i vigneti e la produzione di formaggi come il Parmigiano Reggiano, il Camembert de Normandie e il Roquefort a diventare più resistenti all’impatto di eventi meteorologici estremi.