Ambiente di lavoro, Alstom Italia top employer 2022. La società: Pronti ad assumere 7 mila talenti

Per il terzo anno consecutivo Alstom Italia è stata certificata Top Employer 2022. La certificazione Top Employer premia l’impegno di una società nel creare un miglior ambiente di lavoro e attesta l’eccellenza delle sue politiche e pratiche HR.

Alstom, leader nel campo della mobilità smart e sostenibile, ha la necessità di soddisfare la crescente domanda di flotte ferroviarie, metropolitane e tranviarie più moderne ed ecoresponsabili, attraverso una capacità ottimizzata in tutto il mondo. Con un portafoglio di commesse del valore di 77,8 miliardi di euro, nel 2022 il Gruppo prevede di assumere 7.500 talenti a livello mondiale. Si tratta di circa 6.000 ingegneri e manager, per la maggior parte in Europa e Asia-Pacifico, e di 1.500 operatori e tecnici, principalmente in Europa, Nord America e America Latina. Queste assunzioni sono legate a progetti per materiale rotabile, impianti di segnalazione e servizi. Globalmente, l’engineering rappresenta la metà delle posizioni aperte permanenti.

In Italia Alstom è presente con più di 3500 persone in 10 siti e oltre 30 depositi. I piani di sviluppo del business di Alstom in Italia portano ad una stima del fabbisogno di profili STEM di circa 300 unità nei prossimi 18 mesi. Le Product line interessate sono Rolling Stock (Materiale Rotabile), Service (manutenzione e riparazione), Segnalamento (sistemi per il controllo in sicurezza del traffico ferroviario e metropolitano) e Infrastrutture. Le assunzioni riguarderanno le sedi di Savigliano (Cuneo), Bologna, Bari, Firenze, Nola (Napoli), Sesto San Giovanni (Milano) e Roma.



Opportunità locali con possibilità di carriere internazionali

Alstom offre la possibilità di avviare una carriera con ampie opportunità di passaggio tra mansioni diverse e mobilità geografica per soddisfare tutte le aspirazioni. Il fabbisogno di talenti del Gruppo per regione è così suddiviso: Europa: 3.900 posizioni, Asia-Pacifico: 1.700 posizioni; Americhe: 1.500 posizioni; Africa, Medio Oriente e Asia Centrale: 400 posizioni.