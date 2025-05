Ambiente, domani al via la sesta edizione del Green Med a Napoli

Al via domani, mercoledì 28 maggio alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la sesta edizione del Green Med Expo & Symposium – Stati Generali sull’Ambiente in Campania, organizzato da Ricicla Tv ed Ecomondo, con Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) nel ruolo di main sponsor per il sesto anno consecutivo.

La tre giorni dedicata alle principali tematiche ambientali e alle grandi sfide che vengono dai cambiamenti climatici in atto si aprirà alle ore 10:00 presso l’area esterna dell’evento (Padiglioni 4, 5 e 6; ingresso da viale Kennedy) con un suggestivo momento di spettacolo, una potente rappresentazione artistica intitolata “Trasformazioni”.

Uno show immersivo multidisciplinare ideato dal compositore elettroacustico e polistrumentista Raffaele Cardone, un percorso esperienziale della durata di 15 minuti, attraverso tre scenari simbolici: il mondo inquinato, la natura ritrovata e la consapevolezza tecnologica. Uno show di danza e musica ripercorre, seguendo una ninfa leggiadra, il rapporto tra uomo e ambiente, dal conflitto alla consapevolezza, attraverso tre scenari che cambiano di volta in volta per arrivare all’integrazione dell’essere umano nella natura e di valori del riciclo e recupero. Le coreografie sono affidate al Körper, Centro Nazionale di Produzione della Danza, mentre i costumi sono realizzati dalla Valletti Refashion Academy, leader nel settore second-hand. Lo spettacolo è stato realizzato grazie al contributo di Geos.

Si proseguirà poi con area espositiva ed eventi, talk e convegni. Alle ore 15:00 è previsto l’intervento di Vannia Gava, viceministro Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, all’evento dedicato alle CER. Tra gli altri interventi, quelli di Paolo Arrigoni, presidente del GSE (Gestore dei Servizi Energetici); e Fabrizio Penna, capo Dipartimento Unità di missione PNRR presso il Mase.

In programma, per tre giorni, 44 appuntamenti, di cui 6 con rilascio di crediti formativi, 2 mostre immersive per sensibilizzare al riciclo e alla sostenibilità, 6 premi per scuole, influencer, start up e amministrazioni virtuose. Esporranno circa 110 aziende mentre sono attesi 250 relatori da tutta Italia.

Qui il programma completo: https://www.greenmedsymposium.it/programma-2025/