“Ambiente è conveniente”: Luca Brancaccio ospite della quarta puntata di “Fides” in onda su Napoflix

“Ambiente è conveniente” è il leitmotiv della quarta puntata di Fides, il nuovo format televisivo ideato e condotto da Rosa Criscuolo, in onda ogni lunedì sera alle 22.30 su Napoflix, canale 86 in tutta la Campania. L’ingegnere Luca Brancaccio, tecnico esperto di trasporti, energia, ambiente e pubblica amministrazione è ospite fisso del programma ed è stato intervistato.

Ingegnere, come è nata questa sua partecipazione ricorrente nella trasmissione Fides.

“Ho voluto portare il mio contributo, sposando appieno un progetto nato da un’idea dell’avvocato Rosa Criscuolo. Proprio il format, i suoi contenuti, la presenza di tanti ospiti autorevoli, della tribuna popolare e le pillole social sulle tematiche, sapientemente selezionate dalla social manager specialist, Emilia, sono gli ingredienti indispensabili di una ricetta per realizzare un programma di informazione di successo. Un programma smart ed inclusivo. Mai banale. Insomma, piena sintonia con l’avvocato Criscuolo per aver creduto e per aver realizzato un progetto educativo ed alla portata di tutti. La sua semplicità ed immediatezza nel trattare le tematiche più ricorrenti come il rispetto dell’ambiente, il green, l’innovazione digitale e le energie rinnovabili – per citarne qualcuna- rende il programma fruibile a tutte le età. Un programma familiare”.

La ritroveremo in altre puntate di Fides, o la sua partecipazione termina qui?

“Con l’avvocato Criscuolo, stiamo valutando di fare una puntata su una tematica molto interessante ma che, allo stato, è poco trattata ma se ne parlerà negli anni a venire”.

Ci può anticipare qualcosa?

“Sarà una sorpresa, specie per i cittadini napoletani. Non posso aggiungere altro, se non a tutti i telespettatori di seguirci e di continuare a riporre in noi la fiducia sinora dimostrata”.