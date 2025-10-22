Ambiente, governance per il subacqueo: asse tra Federico II e Marina Militare

Oggi, mercoledì 22 ottobre, si tiene la Conferenza “Un futuro probabile nel subacqueo”, organizzata, presso l’Aula Magna Storica, dall‘Università di Napoli Federico II nell’ambito del Progetto Università per il subacqueo a cura di Futuri Probabili-Associazione per la formazione del capitale umano e della Marina Militare. Il tema al centro dell’incontro nasce dalla considerazione che la portata, l’intensità e la diversità dell’utilizzo delle risorse e dello spazio in ambiente marino stanno aumentando in modo esponenziale e stanno crescendo in generale le aspettative verso l’oceano come motore dello sviluppo umano. Questa traiettoria viene descritta come l’accelerazione blu: una corsa tra interessi diversi e spesso in competizione per cibo, energia, materiali e spazio del subacqueo. La Conferenza ha la finalità di esplorare con esperti ed autorità nel settore cosa significhi questa nuova realtà per l’oceano globale e come governarla in modo sostenibile e interdisciplinare. Si tratta di una sfida urgente, considerati gli obiettivi di qualità ambientale imposti a livello europeo ed internazionale, che richiedono nuove alleanze fra scienza e tecnologia, fra interessi pubblici e privati. La Conferenza avrà la durata di una giornata e affronterà in modo trasversale implicazioni, sfide, soluzioni ed opportunità per l’Italia legate all’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile.