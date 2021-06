Ambiente: Greenpeace, al via ecomappa digitale per scoprire lato green nostre città

Roma 5 giu.(Adnkronos) – Un’ecomappa digitale per ripensare il modo in cui viviamo le nostre città e scoprire il loro lato più green. E’ l’iniziativa lanciata da Greenpeace proprio nella giornata mondiale dell’ambiente. Si tratta di una guida navigabile da computer e smartphone per trovare le aree verdi e i servizi di bike sharing più vicini, i punti vendita di prodotti sfusi o usati, i mercati contadini e gli orti urbani. Ma anche per sapere quali aree della città sono collegate da piste ciclabili, se ci sono ciclofficine nel proprio quartiere, dove trovare fontanelle ed erogatori di acqua potabile, e orientarsi tra parchi, giardini e negozi di artigianato. L’iniziativa di Greenpeace intende promuovere uno stile di vita più sostenibile e offrire a cittadine e cittadini uno strumento per ridurre il nostro impatto ambientale, dai trasporti ai consumi.