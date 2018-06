Ambiente, l’annuncio del Costa: Nuovi interventi per Terra dei fuochi

“Posso affermare che di due regolamenti che già da 12 anni andavano emanati, quello per le bonifiche dei suoli agricoli a rischio lo emanerò nelle prossime settimane. Il secondo, quello sulle acque irrigue a uso agricolo, è già stato avviato ed è a buon punto di lavorazione, per dare risposte chiare a quelle zone agresti e rurali che sono state aggredite da chi illecitamente gestisce i rifiuti. Non possiamo più permetterci come paese Italia che il sistema rifiuti percorra strade illecite”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, rispondendo a una interrogazione alla Camera. “Confermo la mia volontà piena a sviluppare nuovi interventi in favore della Terra dei fuochi e delle Terre dei fuochi che attraversano il nostro paese, perché quei rifiuti non vengano mai più seppelliti o incendiati – ha detto Costa -. In questo senso intendo ricorrere anche al più presto ad atti normativi anche d’urgenza, e in ogni caso a ogni possibilità di intervento”.