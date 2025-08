Ambiente, Lega Navale e Marevivo lanciano il “Ventalogo del Mare”

Il “Ventalogo del Mare” descrive venti semplici regole da seguire per prevenire l’inquinamento ambientale e vivere con la giusta consapevolezza e in modo sicuro e inclusivo il diporto e l’attività sportiva in mare e nelle acque interne.

Ecco le buone pratiche contenute nel “Ventalogo del Mare” di Marevivo e Lega Navale Italiana:

OCCHIO AL METEO! Prima di uscire in barca o in canoa, controlla il meteo: a volte la scelta più sicura è restare a terra.

PRONTI A MOLLARE GLI ORMEGGI? UN ATTIMO. Controlla imbarcazione e dotazioni: giubbotti salvagente omologati, motore, sistemi di comunicazione e attrezzature.

PAROLA D’ORDINE: SICUREZZA. Tutti a bordo devono indossare il giubbotto, soprattutto in caso di rischio. Verifica ancoraggio e ormeggio. Tutti devono conoscere le procedure di emergenza: uomo in mare, incendio, avaria.

L’IMPORTANZA DELLA PIANIFICAZIONE E PREPARAZIONE. Prima di salpare: traccia la rotta, informati sul percorso, studia la carta e tieni in ordine la barca. In mare serve prontezza, non improvvisazione!

CONOSCI E RISPETTA LE NORME DELLA NAVIGAZIONE. Anche in mare e sul lago le regole contano: rispetta limiti, divieti, norme, soprattutto nei pressi di coste, porti e spiagge.

EQUIPAGGIO SIGNIFICA STARE BENE INSIEME. Coinvolgi l’equipaggio e fai squadra. Navigare insieme è più bello e la barca può diventare un’esperienza inclusiva e accessibile per tutti, dai giovani alle persone con disabilità.

IN MARE NON SI LASCIA INDIETRO NESSUNO. Chi è in difficoltà in mare va sempre aiutato! Presta soccorso e chiama subito la Guardia Costiera (1530). Usa il VHF sul canale 16.

LA TECNOLOGIA CI AIUTA, MA NON DEVE SOSTITUIRCI. Non contare solo sul GPS: fai carteggio, controlla il punto nave e usa l’autopilota con giudizio. Porta una bussola e osserva l’ambiente: può fare la differenza.

IL RUOLO DEL COMANDANTE. Il comandante ascolta e supporta l’equipaggio, ma in emergenza deve decidere da solo e con prontezza.

NON NAVIGARE SE NON SEI IN PERFETTA FORMA O SOTTO L’EFFETTO DI ALCOL O DROGHE. Naviga solo se sei lucido: alcol e droghe offuscano i riflessi e mettono tutti a rischio.

RISPETTIAMO LA FLORA E LA FAUNA MARINA. Il mare è vita e va protetto: il Mediterraneo ospita il 10% delle specie marine globali. Tutelarlo è un dovere di tutti.

NON ANCORIAMO SULLE PRATERIE DI POSIDONIA! La Posidonia oceanica è una pianta protetta del Mediterraneo: produce ossigeno, è una nursery per molte specie e contrasta l’erosione dei fondali. Mai ancorarci sopra: se si danneggia, non si rigenera!

NO AI PRODOTTI USA E GETTA E AGLI IMBALLAGGI INUTILI. Chi va per mare lo sa: no usa e getta, meglio sfuso e senza plastica. I rifiuti in mare non spariscono mai.

NON GETTIAMO NULLA IN MARE. I rifiuti non si abbandonano, né in mare né a terra. Ognuno deve smaltirli correttamente usando le isole ecologiche di porti e approdi.

BEVIAMO DALLA BORRACCIA. Porta sempre con te la tua borraccia: bottiglie e tappi di plastica inquinano i mari ed uccidono migliaia di pesci, uccelli, tartarughe e mammiferi marini.

CREME E SAPONI PLASTIC FREE. Scegli prodotti naturali e biodegradabili, per te e per la barca. Evita creme solari con sostanze come ossibenzone e octinoxato: danneggiano coralli e fauna marina.

FACCIAMO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. Anche a bordo separiamo i rifiuti: umido, plastica, carta e secco. Una buona raccolta facilita lo smaltimento in porto e la gestione durante la navigazione.

NO AI MOZZICONI. Niente mozziconi in mare: sono tossici per la fauna e non si biodegradano.

RACCOGLIAMO I RIFIUTI. A bordo servono retino e sacco: raccogli i rifiuti in mare. Occhio al vento… basta un soffio per far volare qualcosa fuori bordo!