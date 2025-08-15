Ambiente, mancato accordo a Ginevra sulla plastica: Greenpeace lancia l’allarme

“Il mancato raggiungimento di un accordo a Ginevra deve essere un campanello d’allarme per il mondo intero: porre fine all’inquinamento da plastica significa affrontare direttamente gli interessi dei combustibili fossili”, ha affermato oggi l’organizzazione ambientalista Greenpeace in un comunicato, dopo il mancato consenso tra 185 paesi riuniti a Ginevra per mettere a punto il primo trattato internazionale per la lotta contro l’inquinamento da plastica.

Per Graham Forbes, Capo Delegazione di Greenpeace, se “la stragrande maggioranza” dei governi desidera un accordo solido, “una manciata di malintenzionati ha usato la procedura per mandare a monte tale ambizione. Non possiamo continuare a fare la stessa cosa e aspettarci un risultato diverso. Il tempo dell’esitazione è finito”, ha aggiunto.

“La crisi della plastica sta accelerando e l’industria petrolchimica è determinata a seppellirci per ottenere profitti a breve termine”, ma non è più “il momento di battere ciglio. È il momento del coraggio, della determinazione e della perseveranza”, ha proseguito.