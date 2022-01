Ambiente, Manfredi: Coniugare qualità, salute e sviluppo

“La sfida ambientale è una delle grandi sfide che abbiamo nell’area metropolitana. Dobbiamo coniugare qualita’ dell’aria, dell’acqua, del suolo con la salute dei cittadini e lo sviluppo economico”. Lo ha detto il sindaco della Città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del meeting dei Comuni #PlasticFree della Campania, in corso a Sorrento. Manfredi ha sottolineato che “la Citta’ metropolitana puo’ essere un esempio virtuoso anche perche’ abbiamo un grande giacimento turistico ed enogastronomico e grande qualità. Possiamo coniugare tecnologia e transizione ambientale per fare tanto per i nostri cittadini”.