Ambiente, nuovo incentivo “Hard-To-Abate” per imprese che operano in settori inquinanti

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha lanciato il nuovo incentivo “Hard-To-Abate” che sostiene progetti di investimento e di ricerca industriale per la decarbonizzazione dei processi industriali attraverso l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio.

L’incentivo è rivolto alle imprese che operano in settori inquinanti e difficili da riconvertire, come il cemento, le cartiere, la ceramica e l’industria del vetro. In particolare, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, anche in forma congiunta, e gli Organismi di Ricerca (in qualità di co-proponenti) che intendono realizzare un piano di decarbonizzazione industriale.

La dotazione finanziaria ammonta a 1 miliardo di euro, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ripartiti in: 450 milioni per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale per l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio e di progetti di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile; 550 milioni per il finanziamento di progetti di investimento che prevedono l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio in processi industriali

Il 40% delle risorse è destinato alla realizzazione di progetti e interventi finalizzati alla sostituzione di più del 90 per cento del metano e dei combustibili fossili nei processi produttivi con idrogeno a basse emissioni di carbonio. Inoltre, il 40% delle risorse è riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il finanziamento viene concesso nella forma di contributo a fondo perduto e ogni progetto deve prevedere costi e spese ammissibili non inferiori a 500.000 euro.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma dedicata ed entro le ore 10.00 del 30 giugno 2023.