Ambiente, progetti contro il climate change: bando Ue da 1 miliardo di euro

La Commissione europea ha lanciato oggi un bando da un miliardo di euro per ricerche e progetti innovativi che si pongono l’obiettivo di affrontare il cambiamento climatico e proteggere la biodiversita’ europea. Il bando fa parte del Green Deal Call all’interno del progetto Horizon 2020 e aiutera’ l’Europa ad affrontare la crisi “trasformando le sfide ambientali in opportunita’ di innovazione”, si legge in una nota ufficiale. Il bando richiede risultati importanti nel breve e medio periodo, con tuttavia una prospettiva di rilevanza nel lungo termine. Diverse le aree su cui potersi concentrare: energia pulita e rinnovabile, economia circolare, costruzione di edifici efficienti e mobilita’ sostenibile. Mariya Gabriel, commissaria europea per Innovazione, ricerca, cultura, educazione e giovani, ha detto: “Non vogliamo lasciare nessuno indietro in questa trasformazione, quindi sceglieremo progetti che prestino attenzione ai cittadini e migliorino l’impatto sulla societa’”.