Ambiente, salvaguardia ecosistemi acquatici: aperte le “Lighthouse Calls” per artisti e creativi

Sono aperte fino al 14 giugno 2025 le “Lighthouse Calls” del programma TIDAL ArtS, un’iniziativa che mira a coinvolgere artisti, collettivi e creativi in un’azione congiunta di sensibilizzazione e partecipazione civica per sostenere la Missione UE “Restore our Ocean and Waters by 2030”.



Il bando finanzia progetti artistici capaci di connettere le comunità locali ai loro ambienti acquatici attraverso creazioni visive, letterarie, performative o digitali, con particolare attenzione all’impatto ambientale, alla co-creazione e alla sostenibilità. In particolare, saranno considerati progetti artistici nelle seguenti aree: visive, letterarie, performative, digitali; musica, architettura e design; installazioni, workshop, mostre pubbliche; attività di sensibilizzazione e dibattito culturale.

I progetti vincitori saranno distribuiti tra quattro macro-aree geografiche europee identificate come “Lighthouses”: Atlantico-Artico, Mar Mediterraneo, Mar Baltico-Mare del Nord, Danubio-Mar Nero.

Ogni area selezionerà 5 progetti che riflettano i temi della Missione attraverso azioni artistiche pubbliche pensate per rafforzare il senso di appartenenza delle persone alle proprie acque, aumentare la consapevolezza sulle minacce ambientali e promuovere le “blue careers” legate al mare e all’innovazione sostenibile.

Possono candidarsi artisti e collettivi residenti nei Paesi toccati dall’oceano Atlantico-Artico, dal Mar Baltico-Nord, dal Mar Mediterraneo (tra cui l’Italia) e dal Fiume Danubio-Mar Nero, purché siano in grado di: realizzare progetti partecipativi che coinvolgano cittadini, scienziati ed educatori; comunicare in inglese e disporre di canali social attivi per documentare il percorso creativo;impegnarsi nel rispetto dei principi di sostenibilità, inclusione sociale e parità di genere.

Le proposte devono essere presentate in inglese e accomp agnate da un progetto dettagliato, un CV e un portfolio artistico.

Il bando prevede un budget complessivo di 75.000 euro. Nello specifico, saranno erogati 20 contributi da 15.000 euro per ciascun progetto.