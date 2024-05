Ambiente, sviluppo urbano sostenibile: nuovo bando Fesr da 90 milioni di euro

Indetto un terzo bando finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) nell’ambito della European Urban Initiative. L’iniziativa mira a rafforzare e consolidare ulteriormente lo sviluppo urbano sostenibile nelle città europee. Il bando dotato di un importo finanziario pari a 90 milioni di euro, premierà i progetti volti a sperimentare soluzioni innovative nelle città per aiutarle a realizzare la transizione ecologica concentrandosi questa volta sulla transizione energetica per la creazione di sistemi energetici locali più economici, sicuri e puliti, e sulla tecnologia nelle città come strumento per migliorare i servizi pubblici, la governance urbana, la qualità della vita e l’impegno e la sicurezza dei cittadini. Le autorità locali interessate avranno tempo fino al 14 ottobre 2024 per presentare proposte. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) cofinanzierà l’80% dei costi del progetto e ogni progetto riceverà fino a 5 milioni di euro. Parte di questo finanziamento, si legge in un comunicato, sosterrà il trasferimento delle conoscenze e l’adattamento di queste soluzioni collaudate ad altre città dell’Ue, per garantire che i progetti locali abbiano un impatto sociale ed economico più ampio in tutta Europa. Il restante 20% sarà coperto dalle autorità locali e dai partner del progetto.