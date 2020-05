Ambulanti, per la riapertura si va verso un confronto tra Regione e Comune di Napoli

“Qualche giorno fa ho chiesto formalmente al presidente De Luca e al sindaco De Magistris di riaprire le aree mercatali rionali per consentire la vendita dei prodotti alimentari ma purtroppo si è deciso di posticipare tale scelta di un’altra settimana. Leggo con stupore che qualcuno contesta l’opportunità di riaprire i mercati rionali per motivi di sicurezza, dovuta alla conformazione degli stessi e che renderebbe difficile garantire un solo ingresso ed una sola uscita. Sciocchezze”. E’ quanto afferma Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture del consiglio comunale di Napoli. “Il mio invito è quello di coinvolgere subito gli stessi operatori mercatali con i responsabili della polizia municipale e sono certo che la soluzione si troverà – aggiunge Simeone – In questo momento particolare, ritengo fondamentale una assunzione di responsabilità da parte di tutti, dalle istituzioni agli stessi mercatali, ma chi ha la responsabilità di decidere, lo deve fare. E’ in ballo un intero comparto produttivo locale, centinaia e centinaia di famiglie allo stremo, e invito i più scettici a verificare la sicurezza delle file che ci sono tutti i giorni all’esterno dei supermercati e dei negozi che vendono prodotti alimentari e ortofrutticoli presenti in città”.