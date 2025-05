AMC chiude il bilancio 2024 in attivo: utile di quasi 300mila euro

L’Azienda per la Mobilità della Città di Catanzaro (AMC) chiude l’esercizio 2024 con un risultato più che positivo: un utile netto pari a 294.791 euro. Un traguardo importante che testimonia l’efficacia delle scelte gestionali adottate e la solidità del percorso intrapreso dall’azienda, sempre più orientata a un modello di mobilità urbana sostenibile, moderna ed efficiente.

Protagonista di questo successo è l’ingegnere Luca Brancaccio, Direttore Generale dell’AMC, che ha saputo tradurre in risultati concreti una gestione attenta, basata sull’innovazione e sull’ottimizzazione delle risorse. «Il bilancio positivo che presentiamo – ha dichiarato Brancaccio – rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dal nostro management e da tutto il personale. La capacità di coniugare investimenti, innovazione e qualità del servizio è la chiave per costruire un sistema di mobilità efficiente, tecnologico e vicino alle esigenze dei cittadini».

Sotto la sua guida, l’azienda ha investito in maniera significativa sia sul piano tecnologico, con la digitalizzazione dei processi aziendali e l’introduzione dell’app Mogo per migliorare l’esperienza degli utenti, sia sul piano operativo, con il rinnovo della flotta (sette nuovi autobus consegnati negli scorsi mesi) e il potenziamento del personale.

Determinante, inoltre, la visione strategica dell’Amministratore Unico Eugenio Felice Perrone, che ha sostenuto con decisione un percorso di crescita e consolidamento, promuovendo una mobilità sempre più integrata e orientata alla sostenibilità ambientale. La sinergia tra governance e direzione generale ha consentito all’AMC di affrontare anche le fasi più complesse con efficienza, garantendo continuità del servizio e qualità nei trasporti pubblici.

L’azienda conferma così il proprio impegno a «promuovere una mobilità urbana moderna, sostenibile e accessibile», contribuendo concretamente al miglioramento della qualità della vita nella città di Catanzaro.