AMC lancia il nuovo sito web e i canali social

AMC S.p.A., leader nel settore della mobilità e dei trasporti a Catanzaro, annuncia il lancio ufficiale del suo nuovo sito web, seguito dall’ampliamento dei suoi canali social per migliorare l’interazione e la comunicazione con la propria utenza.

Il nuovo sito web, raggiungibile all’indirizzo amcspa.it, è il risultato della visione dell’Amministratore Unico Eugenio Felice Perrone e del Direttore Generale Luca Brancaccio, progettato in collaborazione con il team di sviluppo Leonardo Software e con il contributo della Social Media Manager Giorgia Veraldi.

La nuova piattaforma online si distingue per un completo rinnovamento sia dal punto di vista grafico che dell’organizzazione dei contenuti e delle funzionalità. L’interfaccia, progettata per offrire un’esperienza di navigazione intuitiva, utilizza le più moderne tecnologie di web design per garantire una perfetta fruizione su tutti i dispositivi, grazie alla sua modalità responsive.

I contenuti sono stati mantenuti e resi più accessibili e intuitivi per gli utenti. Di interesse l’inserimento di nuove funzioni come la palina elettronica che consentirà ai viaggiatori di ricevere informazioni in tempo reale sui servizi di mobilità societarie. Ad essere implementati anche altri applicativi di ultima generazione nel campo delle tecnologie digitali.

Inoltre, con il lancio del nuovo sito web, AMC S.p.A. inaugura ufficialmente i suoi nuovi canali social a contribuire alla progressiva innovazione della comunicazione di AMC per favorire una più incisiva interazione con gli utenti.

Oltre al già consolidato canale Facebook, l’azienda espande la propria presenza online includendo Instagram, LinkedIn, Telegram e X. Questi canali serviranno a informare l’utenza su notizie, avvisi e aggiornamenti aziendali, oltre che a condividere foto, video e grafiche in linea con uno storytelling giovane e fresco.

I nuovi indirizzi sono:

– Instagram: @amc_spa_catanzaro

– LinkedIn: @AMC SpA

– Telegram: @https://t.me/infoamcspa

– X: @amc_spa

Con queste iniziative, AMC S.p.A. si impegna a migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti e a rafforzare i legami con la propria clientela, oltre che il mercato in generale.