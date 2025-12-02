AMC SpA, approvata dal Ministero l’istanza per il Fondo Nuove Competenze: al via 4.145 ore di formazione per 116 dipendenti

Importante riconoscimento per AMC SpA: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato, in data 28 novembre, l’istanza presentata dall’azienda nell’ambito del Fondo Nuove Competenze – Edizione 3.

La comunicazione ufficiale, trasmessa tramite PEC, conferma l’assegnazione di un finanziamento pari a 45.154,54 euro, destinato alla realizzazione di un ampio progetto di aggiornamento professionale.

Il piano formativo, calibrato sulle esigenze organizzative e sulle prospettive evolutive dell’azienda, coinvolgerà 116 lavoratori per un totale di 4.145 ore di formazione.

Un investimento significativo che va nella direzione dell’innovazione interna, del miglioramento dei processi e dello sviluppo del capitale umano.

Commenta il Direttore Generale, Luca Brancaccio: «L’approvazione dell’istanza da parte del Ministero rappresenta un risultato di grande valore per AMC SpA».

«Questo finanziamento ci permette di rafforzare un percorso strategico incentrato sulla crescita delle competenze interne e sull’evoluzione dei servizi offerti alla cittadinanza. Il nostro impegno è quello di investire sulle persone, perché sono loro il vero motore del cambiamento. Un ringraziamento va a tutti i colleghi che hanno lavorato alla progettazione dell’istanza: questo risultato è il frutto di professionalità, dedizione e capacità di visione».

Verso una nuova fase di crescita aziendale

Il progetto finanziato avrà l’obiettivo non solo di aggiornare le competenze tecniche e operative del personale, ma anche di introdurre modelli organizzativi e gestionali più avanzati, in linea con le direttive nazionali e le sfide della mobilità urbana moderna.

AMC SpA sottolinea come questo traguardo confermi la validità delle strategie adottate e ribadisca l’impegno dell’azienda nel perseguire una crescita sostenibile, partecipata e orientata ai bisogni delle persone — sia interne, sia della comunità servita.

“Continuiamo a crescere insieme”, conclude la nota dell’azienda.