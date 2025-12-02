AmCham Italy celebra Draghi: Premi, diplomazia e affari al gala transatlantico di Milano

L’American Chamber of Commerce in Italy ha celebrato ieri lunedì 1° dicembre la diciannovesima edizione del suo tradizionale “Transatlantic Award Gala Dinner”, ospitato agli East End Studios di Milano. L’appuntamento, iniziato alle 18:30, ha richiamato una platea di altissimo profilo istituzionale, economico e culturale.

Tra gli ospiti di punta: Tilman J. Fertitta, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia; Marco Peronaci, ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti; la ministra per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati; il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini; il sindaco di Milano Giuseppe Sala; la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli; il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato; Giulio Tremonti, presidente della III commissione affari esteri della Camera; Mara Carfagna, presidente della Fondazione Sud; l’étoile internazionale Roberto Bolle; Robert Allegrini, presidente e amministratore delegato di Niaf. Presenti inoltre numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale, finanziario e dell’innovazione.

Momento centrale della serata è stata la presenza del presidente Mario Draghi, a cui AmCham Italy ha conferito il “Transatlantic Lifetime Achievement Award”. Una scelta che ha dato ulteriore peso all’edizione 2025, confermando il ruolo della Camera nel consolidamento dei rapporti economici tra Italia e Stati Uniti.

Sul fronte della beneficenza, l’organizzazione ha scelto come charity partner San Patrignano, realtà che da oltre quarant’anni offre percorsi gratuiti di recupero e reinserimento sociale alle persone con dipendenze. Un impegno apprezzato anche da Robert F. Kennedy, attuale Secretary of Health and Human Services degli Stati Uniti, che ha inviato un videomessaggio proiettato durante la serata.

I Transatlantic Awards 2025

I riconoscimenti sono stati assegnati a:

Honeywell – per l’acquisizione della società italiana Civitanavi Systems .

Ul Solutions – per l’ampliamento delle capacità di testing nel laboratorio Hvac di Carugate.

Penske Automotive Italy – per l’acquisizione di una concessionaria Ferrari a Modena.

Qualcomm – per la recente acquisizione di Arduino .

Azimut Holding – per l’acquisizione della quota di maggioranza di HighPost Capital .

Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano D.o.p. – per il ruolo a tutela del mercato Usa.

Almaviva – per l’acquisto di Iteris .

Ferrero International – per l’acquisizione del business di Wk Kellogg’s .

Prysmian – per un investimento da 245 milioni per ampliare la produzione nello stabilimento Encore Wire in Texas.

Maschio Gaspardo – per l’ingresso in Lynx Ag Llc e la creazione di Maschio Gaspardo Usa Inc.

Premi speciali

Transatlantic Business Leadership Award – Ornella Barra

Riconoscimento per una carriera internazionale di primo piano nel settore salute e wellness, e per la leadership nell’operazione che ha portato Stefano e Ornella Pessina – con Sycamore Partners – all’acquisizione di Walgreens Boots Alliance e alla nascita di The Boots Group, di cui Barra è tuttora chief executive officer.

Transatlantic Social Innovation & Philanthropy Award – Letizia Moratti

Premiata per l’impegno costante nell’innovazione sociale e nella solidarietà concreta, con particolare attenzione ai percorsi di inclusione e rinascita delle persone più fragili. Il suo lavoro alla guida di San Patrignano è stato indicato come modello virtuoso di responsabilità sociale.

Transatlantic Lifetime Achievement Award – Mario Draghi

Un tributo alla visione e alla leadership che hanno segnato l’Europa e i rapporti transatlantici. Dal Tesoro alla Bce, fino alla guida del Governo italiano, Draghi ha rafforzato la cooperazione economica euro-americana e, con il celebre “whatever it takes”, ha contribuito a salvaguardare la moneta unica e la stabilità finanziaria del continente.