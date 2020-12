AmCham Italy, lunedì 14 dicembre il primo Digital Transatlantic Award. Premiato il business italo-americano

Si terrà lunedì 14 dicembre, a partire dalle ore 16, il 1° Digital Transatlantic Award, evento organizzato da AmCham Italy, la Camera di commercio Americana in Italia. Per il quindicesimo anno consecutivo AmCham Italy assegnerà i Transatlantic Award, tradizionale premio per quelle realtà che, grazie ai loro investimenti sull’asse transatlantico, hanno contribuito a rafforzare il legame che unisce l’Italia agli Stati Uniti. Per la prima volta in 15 anni, l’evento si svolgerà in modalità digitale, nel pieno rispetto delle disposizioni governative relative al contenimento della pandemia COovid-19.

Il Digital Transatlantic Award è organizzato con il supporto di Abbvie, Andersen, Coca-Cola Italia, Dow Italia, Gianni & Origoni, Gruppo Activa, Helvetia Vita, Hewlett Packard Enterprise, Kedrion, Legance – Avvocati Associati, Maisto e Associati, Olympus Italia e Terzi & Partners. Parte del ricavato raccolto con l’evento attraverso gli sponsor e i sostenitori e l’iscrizione degli ospiti sarà devoluto all’Associazione “Riabilitiamo un Sacco” per il finanziamento dell’iniziativa “Per l’innovazione tecnologica all’Ospedale Sacco per i pazienti con COVID-19”. A fare gli onori di casa, Luca Arnaboldi e Simone Crolla, rispettivamente Presidente e Consigliere Delegato di AmCham Italy. Ospiti d’onore i Presidenti Onorari di AmCham Italy Armando Varricchio, Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, e Lewis M. Eisenberg, Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, che celebra in questa occasione anche la fine del suo mandato. È prevista la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni, quali ospiti speciali di questa edizione. Interverranno inoltre Alessandro Visconti, Direttore generale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, e Arnaldo Andreoli, Direttore dell’Unità Operativa di riabilitazione Specialistica dell’Ospedale “Luigi Sacco” di Milano. Appuntamento online lunedì 14 dicembre 2020 alle ore 16. Per sostenere e partecipare all’evento: https://www.amcham.it/it/evento/1st-digital-transatlantic-award.