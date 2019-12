Amedeo Manzo è senatore dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli

Il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo, è stato insignito della carica di “Senatore” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti. La cerimonia si è svolta nell’aula magna di via Partenope. “Una grande emozione. In pochi attimi ho rivisto una vita di impegno e sacrifici. In quell’aula il mio primo esame universitario con il Prof. Domenico Amodeo, poi l’esame di abilitazione alla professione di commercialista, ed infine i primi passi da giovane professionista. Iniziare un cammino da zero è sempre complicato, farlo a Napoli senza relazioni, senza supporti familiari ed economici significa contare solo sui propri sogni, il proprio atteggiamento positivo interiore, la propria volontà, la propria perseveranza”, commenta il diretto interessato.